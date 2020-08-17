تقارير اعلامية مقلقة حول صحة الملك محمد السادس ومحاولة اغتيال ولي العهد ومقتل سائقه

اعلنت مصادر إعلامية عن تدهور صحة العاهل المغربي، الملك محمد السادس، على خلفية مضاعفات إصابته بمرض التهاب الرئتين.

وفي السياق يشهد القصر الملكي في الرباط، حالة غير مسبوقة من التوتر، بعدما تحدثت تقارير عن محاولة لاغتيال ولي العهد الحسن بن محمد بن الحسن، فيما لم يؤكد أو ينفي القصر الخبر.

ومن جانبها، أفادت قناة “النهار” الجزائرية، نقلا عن مصادر إعلام اسبانية، بانعقاد اجتماع طارئ داخل القصر الملكي جمع مستشار الملك محمد السادس أندري أزولاي، وقائد الجيش الملكي، ورئيس الحكومة، ومدير المخابرات، بعد تفاقم الحالة الصحية للملك.

وتأتي انباء محاولة اغتيال ولي العهد المغربي، بعد أيام من العثور على السائق الشخصي له مقتولا في شقته.

وكان الصحفي والناشط المغربي عبد الحليم المرابط، قد نشرا خبرا أشار فيه الى عزل رشيد بن الحسن شقيق الملك محمد السادس، بسبب محاولته اغتيال ابن أخيه ولي العهد الحسن بن محمد.

وحسب ما تداولته المصادر الإعلامية، فقد طلبت السلطات المغربية من إسبانيا تسليم الصحفي المغربي المقيم لديها والذي نشر خبر محاولة اغتيال ولي العهد.