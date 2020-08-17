تسجيل 5 إصابات جديدة بالكورونا في إربد والزرقاء.. وهناك حالة حرجة

سُجّلت في محافظة إربد، اليوم الاثنين، 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، بحسب ما أكده مراسل “المملكة”، فيما سجّلت أيضا في محافظة الزرقاء إصابة جديدة بالفيروس.

وأعلن محافظ الزرقاء حجازي عسّاف، الاثنين، عن تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في المحافظة.

وقال لقناة “المملكة” إن فرق التقصي الوبائي في المحافظة توجهت إلى الموقع الذي يقطن فيه الشخص المصاب.

وأضاف عسّاف أن “المصاب يقطن في منطقة جبل الأميرة رحمة، حيث توجهت فرق التقصي الوبائي والأجهزة الأمنية إلى عزل المبنى الذي يسكن فيه المصاب، وأخذ عينات من مخالطيه”.

ومن جانبه، قال الناطق الإعلامي باسم اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة، د. نذير عبيدات، إن أحد المصابين بفيروس بحالة حرجة، ويتلقى العلاج في إحدى مستشفيات العزل.

وأضاف عبيدات لإذاعة “حسنى”، أن اللجنة تحذر دائماً من عدم الالتزام بشروط السلامة العامة والعودة- لا سمح الله- لانتكاسة جديدة في عدد الإصابات.

وأكد أنه كانت هناك ثغرات واضحة في الحدود سواء في عدم التزام العاملين أو المواطنين بسبب الشعور بالأمان، موضحا أن زيادة أعداد الإصابات في الجانب السوري وتطور الوباء لديهم سبب رئيسي في زيادة عدد الإصابات في الأردن.