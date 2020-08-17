الصيف بعزز حضوره.. أجواء حارة في أغلب المناطق اليوم وغدا

تسجل درجات الحرارة اليوم الاثنين حول معدلاتها العامة لمثل هذ الوقت من السنة، وتكون الأجواء صيفية عادية في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي مناطق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً بعد الظهر.

وبحسب تقرير دائرة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء خلال اليومين المقبلين صيفية عادية في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي مناطق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 33 – 20 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 29 – 17، وفي مرتفعات الشراة 30 – 15، وفي مناطق البادية 37 – 21، وفي مناطق السهول 32 – 19، وفي الاغوار الشمالية 39 – 24، وفي الأغوار الجنوبية 42 – 27 وفي البحر الميت 41 – 27، وفي خليج العقبة 41 – 27 درجة مئوية.

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