السلطة “تستضيف” وفدا حمساويا للمشاركة باجتماع لبحث تطبيع الإمارات

أعلن القيادي بحركة “حماس” في الضفة الغربية المحتلة “حسن يوسف”، اليوم الإثنين، أن وفدا من حركته، سيشارك في اجتماع القيادة الفلسطينية، الأربعاء المقبل، والهادف لبحث “التطبيع الإماراتي الإسرائيلي”.

وقال “يوسف” إن حماس قبلت دعوة رسمية لحضور الاجتماع من قبل “عزام الأحمد”، عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة التحرير الوطني “فتح”، مشيرا إلى أن حركته ستسمي وفدها المشارك، خلال الساعات القادمة.

والخميس الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب”، توصل الإمارات و(إسرائيل) إلى اتفاق لتطبيع العلاقات واصفا إياه بـ”التاريخي”.

وجاء إعلان اتفاق التطبيع بين تل أبيب وأبوظبي، تتويجا لسلسلة طويلة من التعاون والتنسيق والتواصل وتبادل الزيارات بين البلدين، وقوبل بتنديد فلسطيني واسع من القيادة وفصائل بارزة، مثل “حماس” و”فتح” و”الجهاد الإسلامي”، فيما عدته القيادة الفلسطينية، عبر بيان، “خيانة من الإمارات للقدس والأقصى والقضية الفلسطينية”.

وبذلك تكون الإمارات، الدولة العربية الثالثة التي توقع اتفاق سلام مع (إسرائيل)، بعد مصر عام 1979، والأردن 1994.