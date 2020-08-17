استشهاد جندي وإصابة اثنين باستهداف طائرات الأمريكان حاجزاً للجيش السوري منع عبور دورية لهم جنوب شرق القامشلي
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جرينتش+2 04:51
استشهاد جندي وإصابة اثنين باستهداف طائرات الأمريكان حاجزاً للجيش السوري منع عبور دورية لهم جنوب شرق القامشلي

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