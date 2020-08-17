اتفاقية نتنياهو وابن زايد تضيف لحزب الليكود 4 مقاعد في الكنيست، وفق استطلاع اجري بعد اعلان الاتفاقية

كشف استطلاع جديد للقناة الاسرائيلية “13” ان الليكود برئاسة بنيامين نتنياهو يحصل على 33 مقعدا في حال اجراء انتخابات مقابل 29 مقعدا في الاستطلاع السابق، بينما حصل في الاستطلاع بشهر اذار الماضي على 36 مقعدا، ويحصل “ازرق ابيض” برئاسة بيني غانتس على 10 مقاعد، “يش عاتيد” برئاسة يائير لابيد تحصل على 20 مقعدا، بينما تحالف “يمينا” برئاسة نفتالي بينيت يحصل على 19 مقعدا، في حين حصل بالاستطلاع في شهر اذار الماضي على 13 مقعدا.

القائمة المشتركة تحصل على 15 مقعدا، حزب شاس المتدين 7 مقاعد ، “يسرائيل بيتنو” برئاسة افيغدور ليبرمان يحصل على سبعة مقاعد، ويحصل كل من “يهدوت هتوراة ” المتدين وحزب ميرتس اليساري على 6 مقاعد لكل واحد منهما. وبموجب معطيات الاستطلاع فان تكتل احزب اليمين يحصل على 65 مقعدا، في حين ان تكتل احزاب اليسار 48 مقعدا بدون “يسرائيل بيتنو”.

بينما حزب “العمل” وحزب “جيشر” برئاسة اورلي ابوكسيس و”ديرخ ايرتس” لن يحصلا على نسبة الحسم.

وتأتي نتائج الاستطلاع على خلفية توقيع الاتفاق مع الامارات ، حيث عبر 60% عن تأييدهم لتوقيع الاتفاق، في حين قال 20% انهم لا يؤيدونه و20% قالوا انهم لا يعرفون.

وبخصوص رأي الجمهور حول فاعلية نشاط الحكومة بمحاربة انتشار كورونا فان 68% من الاسرائيليين يرون ان حكومة اسرائيل لا تدير جيدا الازمة الاقتصادية، وان 54% من المواطنين غير راضين من الطريقة التي يدير بها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ازمة كورونا وفقط 26% راضين تماما، و15% راضين.