وزير التربية: إعلان حكومي قريب بشأن تغييرات في امتحان “التوجيهي”

قال وزير التربية والتعليم، تيسير النعيمي، السبت، إن الحكومة ستفصح “قريبا” عن بعض التوجهات التي ستحدث تغييرا في امتحان الثانوية العامة “التوجيهي”، وتهدف إلى التوسع في قياس قدرات الطلبة.

وأوضح النعيمي لقناة “المملكة”، أنه “لا بد أن يتوسع الاختبار في نطاق قياسه لأنه أصبح على مر السنوات لا يقيس إلا الحفظ والاستظهار وبالتالي … هو لا يقيس إلا قدر قليل من العمليات العقلية العليا”.

“من أهدافنا التربوية المعلنة تنمية مهارات التفكير العليا وحل المشكلات والابتكار والريادة والإبداع. آن الأوان أن نعيد النظر في آلية ونطاق قياس امتحان الثانوية العامة، وأن نعطيه الهوية الخاصة به … هناك توجه عملي لذلك”.

النعيمي قال: “قريبا سنعلن عن توجهات التي ستضعنا على المسار السليم في أن يكون امتحان الثانوية العامة امتحانا … لا يركز على الحفظ وإنما يقيس الاستيعاب وتوظيف المعرفة والمهارات الأعلى، ويكون متحررا من الكتاب بصورة مباشرة ويقيس المدى الأوسع للمناهج ومعايير التعلم”.

وتحدث النعيمي عن أن امتحان الثانوية العامة في شكله الحالي “كبل النظام التربوي الأردني من أن يحدث اختراقات نوعية، والسبب أن كل النظام يعمل من أجل العلامة في الأخير”.

وأكد على ضرورة “فك ازدواجية الهوية لهذا الامتحان من كونه نهاية مرحلة وعبور إلى مرحلة أخرى”