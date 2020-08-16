مراسم توقيع “اتفاق العار” ستقام الشهر المقبل بالبيت الأبيض

كشفت وسائل إعلام عبرية، مساء أمس السبت، أن مراسم التوقيع على اتفاقية السلام بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة التي أعلن عنها يوم الخميس ستكون في أوائل أيلول/سبتمبر في البيت الأبيض، وإسرائيل والولايات المتحدة تستعدان بالفعل للاحتفال، الذي من المتوقع أن يتم في البيت الأبيض الشهر المقبل.

وقالت هيئة البث الإسرائيلي “كان” أن الاتفاق الذي لاقى ردود فعل فلسطينية غاضبة، قد أضر بالجهود المتقدمة للمصالحة بين الإمارات العربية المتحدة والقيادة الفلسطينية.

وكانت جهود المصالحة بين الجانبين تهدف إلى وضع حد للقطيعة بين السلطة الفلسطينية والإمارات وتجديد العلاقات بينهما. وعمل الطرفان على التخطيط لاجتماع بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، لكن في النهاية اختار بن زايد اتفاقًا مع إسرائيل ونتنياهو على الاتفاق مع السلطة الفلسطينية. بحسب ما جاء في القناة.