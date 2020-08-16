نبيل شعث يفضح دور دحلان في اتفاق الامارات - اسرائيل.. ومظاهرة في رام الله تحرق صوره مع ولي امره ابن زايد/ فيديو
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جرينتش+2 05:18
لانها لا تسكت على الضيم.. الجهاد الإسلامي تعلن ان الإرهاب الصهيوني المتصاعد سيُواجه بمقاومة عاجلة

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