طقس مرتفع الحرارة في أغلب المناطق اليوم وغدا وبعده

تكون الأجواء اليوم الأحد، صيفية عادية في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي المناطق مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة في شمال المملكة خلال ساعات الصباح الباكر، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً بعد الظهر.

وبحسب تقرير دائرة الارصاد الجوية، تبقى الأجواء خلال اليومين المقبلين، صيفية عادية في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي مناطق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً بعد الظهر.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 33 – 22 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 29 – 18، وفي مرتفعات الشراة 29 – 17، وفي مناطق البادية 36 – 23، وفي مناطق السهول 32 – 22، وفي الاغوار الشمالية 38 – 27، وفي الأغوار الجنوبية 41 – 29 وفي البحر الميت 40 – 28، وفي خليج العقبة 41 – 28 درجة مئوية.