نبيل شعث يفضح دور دحلان في اتفاق الامارات - اسرائيل.. ومظاهرة في رام الله تحرق صوره مع ولي امره ابن زايد/ فيديو
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حُزنُ المدينةِ

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