تعظيم سلام لدولة الكويت العروبية التي اعلنت (دون باقي الخلايجة) ان موقفها من التطبيع ثابت ولن يتغير

أكدت صحيفة كويتية نقلا عن مصادر حكومية مطّلعة، أن الكويت ستكون آخر المطبعين مع الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت مصادر لصحيفة “القبس”ذات المصداقية العالية، أن “موقف الكويت من التطبيع مع الكيان الصهيوني ثابت، ولن يتغيّر”.

وقالت إن “الكويت على موقفها وستكون آخر دولة يمكن ان تطبِّع مع إسرائيل”.

وأوضحت “القبس” أن “هذا الموقف يأتي متّسقاً مع نهج سياستها الخارجية الراسخ على مدى عقود في دعم القضية الفلسطينية ومساندتها، باعتبارها قضية العرب الأولى، والقبول فقط، في حلّها، بما يقبل به الفلسطينيون”.

وبينت “القبس” أن الكويت لا تزال تتبنى خطاب الأمير السابق الشيخ صباح السالم (حكم بين 1965 و1977)، والذي أقر ما يعرف بـ”الحرب الدفاعية ضد العصابات الصهيونية”.

وتابعت بأن موقف الكويت “تجلّى مجدداً مع ضغط الإعلام الإسرائيلي المستمر، خاصة في الأيام الأخيرة على العرب بضرورة تطبيع علاقاتهم مع إسرائيل؛ إذ تجسّد في انتفاضة كويتية شعبية كاسحة في وجه الإعلام الإسرائيلي وذيوله، رفضاً وشجباً واستنكارا”.

وبرزت مواقف الكويت القوية تجاه القضية الفلسطينية مؤخرا، لا سيما تلك الصادرة عن مجلس الأمة ورئيسه مرزوق الغانم.

يشار إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي الاخرى ترتبط بعلاقات متنوعة مع الدولة اليهودية.