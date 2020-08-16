القبض على شخص قتل وافدا من جنسية عربية بمحافظة المفرق

ألقت مرتبات إدارة البحث الجنائي القبض على شخص قتل آخر من جنسية عربية في محافظة المفرق قبل أيام.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، في بيان اليوم الأحد، إن بلاغا ورد قبل عدة أيام لمديرية شرطة المفرق عن وجود جثة لشخص من جنسية عربية؛ وجرى التحرك إلى المكان، وبالكشف عن الجثة تبين تعرضه للضرب ما أدى إلى وفاته.

وأضاف أن فريقاً تحقيقياً من شعبة بحث جنائي إقليم الشمال ومديرية شرطة المفرق تمكن بعد جمع المعلومات من تحديد هوية المشتبه به بارتكاب الجريمة، وأُلقي القبض عليه، واعترف بعد التحقيق معه بضرب المغدور بواسطة أداة راضة إثر خلاف حصل بينهما.

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