الجبهة الديموقراطية تنظم مسيرة بغزة تندد بالتطبيع الاماراتي مع العدو الاسرائيلي

فلسطين اليوم – غزة

شارك مئات الفلسطينيين، اليوم الاحد، في تظاهرة حاشدة دعت اليها الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين، وبمشاركة قادة الفصائل، تنديدا بالتطبيع الاماراتي الاسرائيلي برعاية امريكية.

وقد تجمع المتظاهرون في ساحة الجندي المجهول وسط مدينة غزة، رافعين شعارات تعتبر التطبيع خنجرا في ظهر القضية الفلسطينية.

واحرق المشاركون صورا للرئيس الامريكي ورئيس الوزراء الاسرائيلي وحاكم الامارات بعد ان داسوها بالاقدام.

من جهته، اكد طلال أبو ظريفة، القيادي في الجبهة الديمقراطية أن كل أشكال النضال التي يقوم بها الشعب الفلسطيني وأحرار العالم هي خطوة تراكم قوى من أجل الضغط على الإمارات العربية المتحدة للتراجع عن الاتفاق الإسرائيلي الإماراتي الذي يشكل طعنة في الحقوق الوطنية والقضية الفلسطينية ويشرعن هذا الاحتلال.

وقال أبو ظريفة إن ما يخدم القضية والحقوق الفلسطينية هو مقاطعة دولة الاحتلال، ورفض صفقة القرن وخطة الضم والتمسك بقرارات الشرعية الدولية، وقرارات القمة العربية والاسلامية بما في ذلك مقاطعة الدول التي تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل وتنقل سفارتها إليها.

وأضاف، “علينا أن نستمر بكل أشكال الفعل من أجل أن نعلى صوت شعبنا الرافض لهذا الاتفاق المشؤوم”.

ودعا إلى ضرورة إنهاء الخلافات والانقسام وإعادة تنظيم الصفوف وتحشيد الطاقات في عموم الحركة الوطنية الفلسطينية عبر الحوار الوطني الشامل.