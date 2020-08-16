نبيل شعث يفضح دور دحلان في اتفاق الامارات - اسرائيل.. ومظاهرة في رام الله تحرق صوره مع ولي امره ابن زايد/ فيديو
أهم العناوين
جرينتش+2 12:52
اسرائيل تغلق البحر امام صيادي غزة بحجة الرد على اطلاق صاروخ وبالونات حارقة اصابت رجلا ومنزلا في “سديروت”

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني