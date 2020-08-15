78 طالبا وطالبة احرزوا معدل 100% بالثانوية العامة ونسبة النجاح 56.5%

اعلن الدكتور تيسير النعيمي، وزير التربية والتعليم، إن نسبة النجاح في امتحان الثانوية العامة بلغت 56.5%.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر الوزارة اليوم السبت، أن 78 طالبا وطالبة قد حصلوا على معدل 100% توزعت على الفرعين العلمي (71 طالب) والأدبي (7).

واوضح النعيمي أن نسبة النجاح في الفرع العلمي 74.5% والأدبي 46% والصناعي 30.9% والزراعي 65.3% والفندقي 39.4% والشرعي 45.7%.

كما بين أن نسبة النجاح في الدراسة الخاصة للفرع العلمي بلغت 64.5% والأدبي 51.9% والشرعي 26.6% والإدارة المعلوماتية 42% والتعليم الصحي 29.7% والصناعي 43.4% والزراعي 48.7% والفندقي 52.5% والاقتصاد المنزلي 55.6%.