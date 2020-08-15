فلسطين خط احمر.. المثقفون المغاربة الاحرار يضربون المثل في الالتزام العروبي وينسحبون من جائزة الشيخ زايد

سحب كتاب وروائيون مغاربة احرار ترشيحهم من جائزة الشيخ زايد للكتاب، ومن بعض المؤسسات الثقافية الإماراتية، استنكارا لإعلان الإمارات التطبيع مع إسرائيل.

وقال الأكاديمي والناقد المغربي “يحيى بن الوليد” في تدوينة على “فيسبوك”، إنه قد سحب ترشيح كتابه عن “المثقفين العرب” من المنافسة في صنف “التنمية وبناء الدولة”، وألغى مشاركة أخرى مقترحة ومبرمجة لعام 2021 في الإمارات، بسبب ما سماه “التطبيع الفظيع بين ساسة دولة الإمارات والكيان الصهيوني الغاصب”.

وأضاف أن قراره -الذي أبلغه للجهات المعنية- هو “إجراء متواضع أتضامن فيه مع شعبنا الفلسطيني في صراعه العادل من أجل نيل مطالبه المشروعة”، مشيرا إلى أنه كرس أكثر من بحث لفلسطين، من بينها “سردية فلسطين”، و”إدوارد سعيد”، و”محمود درويش”.

كما أعلن الروائي “أبو يوسف طه” والروائية “الزهرة رميج” انسحابهما للسبب ذاته من الترشح لنيل الجائزة في صنف الرواية.

وقد أعلن الكاتب “عبدالرحيم جيران” استقالته من هيئة تحرير مجلة “الموروث الثقافي” التابعة لمعهد الشارقة، وانسحابه من كل الأنشطة التي تقيمها الإمارات.

وقال “جيران” في تدوينة له إن: “فلسطين خط أحمر، وكل تطبيع مع الكيان الصهيوني مرفوض مهما كانت الجهة التي تتبناه، وبصفتي مثقفا أعلن انحيازي إلى الحق العربي، فبه أحدد علاقتي بأية جهة ثقافية كانت”.