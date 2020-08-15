عزل لواء الرمثا عن مناطق المملكة بدءا من الاثنين المقبل

أعلن مدير عمليات خلية أزمة كورونا العميد مازن الفراية، عن قرار عزل لواء الرمثا عن بقية ألوية محافظة إربد ومحافظات المملكة اعتبارا من الساعة السادسة من صباح يوم الاثنين الموافق 17 آب الجاري حتى يسمح الوضع الوبائي في اللواء برفع حالة العزل.

وقال إن القرار جاء على ضوء المؤشرات المقلقة لتطور الحالة الوبائية، والمتمثلة بارتفاع الإصابات بفيروس كورونا خاصة في لواء الرمثا، وفي ضوء الاجتماع الذي جرى اليوم السبت برئاسة رئيس الوزراء، معربا عن أمله بأن يرفع الحظر قريبا بوعي والتزام المواطنين من أهالي اللواء.

واضاف في مؤتمر صحفي مشترك اليوم في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، أن ساعات حظر التجول داخل اللواء ستبدأ من الساعة الثامنة مساء وحتى الساعة السادسة صباحا اعتبارا من يوم الاثنين المقبل، مع استمرار حرية الحركة ونشاطات المنشآت في اللواء ضمن الساعات المسموح العمل بها والحركة. واشار إلى إجراءات ضرورية ستتخذ لضمان تنفيذ العزل بطريقة تراعي احتياجات المواطنين في اللواء، وذلك احترازيا لحماية اهل اللواء ومنع انتشار الوباء في بقية ألوية محافظة اربد والمملكة عموما. وقال: إن هذا القرار يهدف إلى المحافظة على الحالة الوبائية العامة بمستويات جيدة على المستوى الوطني، داعيا المواطنين في اللواء إلى أعلى درجات الالتزام بالإجراءات الصحية والوقائية المنصوص عليها في أمر الدفاع 11 ما يمكننا من استعادة الاستقرار الوبائي في اللواء بشكل اسرع.

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