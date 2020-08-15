جابر يعلن اليوم السبت تسجيل 10 إصابات جديدة بالكورونا 9 منها محلية ليصبح العدد الكلي 1339 .. ولا حالات شفاء
أهم العناوين
جرينتش+2 04:14
خيانة قضية فلسطين.. من كامب ديفيد الى صفقة اولاد زايد

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني