“العمل الإسلامي” يستهجن تصريحات وزير الصحة حول المساجد وعدوى كورونا

اصدر المكتب التنفيذي لحزب جبهة العمل الإسلامي، اليوم السبت، البيان التالي..

*إجراءات مواجهة كورونا* : تابع حزب جبهة العمل الإسلامي بأسف ما جرى من انتكاسة خلال الأيام الماضية في مسار مواجهة انتشار وباء كورونا وتزايد عدد الإصابات المحلية بفيروس كورونا، بعد ما تحقق من استقرار في الوضع الوبائي خلال الأسابيع الماضية، وذلك نتيجة ما جرى من تقصير في تطبيق الإجراءات تجاه كل من يدخل إلى أراضي المملكة على المعابر الحدودية.

ويؤكد الحزب على ضرورة الحزم في الإجراءات المتعلقة بضبط الحدود، وفرض الحجر الصحي على كل من يدخل أراضي المملكة، وذلك لضمان سلامة المواطنين، واستمرار العودة للحياة الطبيعية للتخفيف من الأضرار الإقتصادية والاجتماعية الكبيرة التي لحقت بمختلف القطاعات نتيجة الإجراءات التي إتخذت في مواجهة هذه الجائحة العالمية.

كما يستهجن الحزب في هذا الصدد تصريحات وزير الصحة التي اعتبر فيها أن المساجد من أخطر الأماكن التي تنقل عدوى وباء كورونا، رغم عدم تسجيل أي إصابة بهذا الوباء في المساجد بالأردن منذ بداية هذه الجائحة العالمية، ورغم أن رواد المساجد هم الاكثر التزاماً بالإجراءات الصحية اللازمة وبالتباعد الجسدي في حين تشهد العدد من القطاعات الأخرى تجمعات كبيرة للمواطنين وغياب لإجراءات السلامة اللازمة.

*نتائج الثانوية العامة* : يتقدم حزب جبهة العمل الإسلامي من جميع الطلبة الناجحين في امتحان الثانوية العامة وذويهم بأسمى آيات التهنئة والتبريك بما حققوه من نتائج جاءت تتويجاً لجهدهم ومثابرتهم ولجهود معلميهم الأفاضل في ميدان التعليم.

كما يعبر الحزب عن قلقه مما أظهرته نتائج الثانوية العامة من مؤشرات على تراجع مستوى امتحانات الثانوية العامة مقارنة بالأعوام الماضية وما قد يثيره ذلك من إشكالات في عملية القبول الجامعي، مما يتطلب وضع رؤية وطنية للارتقاء بمستوى الثانوية العامة والحفاظ على ما تتمتع به من مصداقية على مستوى المنطقة.