الأمن يضبط 10 أشخاص أطلقوا الرصاص ويحجز 149 مركبة ويحرر 1364 مخالفة

ضبطت الأجهزة الامنية 10 أشخاص أطلقوا عيارات نارية بعد إعلان نتائج الثانوية العامة، و83 شخصاً ارتكبوا مخالفات تستوجب التوقيف، إلى جانب حجز 149 مركبة وتحرير 1364 مخالفة مرورية ارتبطت بالتعبير الخاطئ عن الفرح.

وقال الناطق الاعلامي باسم مديرية الأمن العام، في بيان اليوم السبت، إنه ومنذ صباح هذا اليوم باشرت مديرية الأمن العام وبكافة مديرياتها ووحداتها، انفاذ الخطة الأمنية الخاصة بإعلان نتائج الثانوية العامة وضبط كافة المخالفات والسلوكيات الخاطئة المرتبطة بها، خاصة ظاهرة إطلاق العيارات النارية والمخالفات المرورية الخطرة.

واضاف إنه جرى ضبط 10 أشخاص قاموا بإطلاق العيارات النارية وضبطت 10 أسلحة نارية استخدمت من قبلهم، فيما التحقيقات ما زالت جارية في عدد آخر من المعلومات حول أشخاص آخرين قاموا بإطلاق العيارات النارية لحين ضبطهم والأسلحة التي استخدمت، كما جرى ضبط 83 شخصاً ارتكبوا مخالفات استوجبت التوقيف.

وفيما يتعلق بالمخالفات المرورية فقد جرى لغاية الآن حجز 149 مركبة، وتحرير 1364 مخالفة مرورية منذ اعلان نتائج الثانوية العامة لمخالفات ارتبطت بالتعبير الخاطئ عن الفرح (كالمسير على شكل مواكب واخراج الاجسام من المركبات والقيادة بتهور)، واتخذت الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم من حيث تحرير مخالفة وحجز المركبة للمدد القانونية لكل مخالفة تستوجب ذلك، وسيتم بعد ذلك احالة المخالفين للحكام الاداريين . وأكد الناطق الاعلامي انه جرى عبر التقنيات الحديثة وكاميرات القيادة والسيطرة رصد عدد من المخالفات المرورية والأمنية وسيتم متابعتها وضبط المخالفين واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم .

وتقدمت مديرية الأمن العام بالشكر لكل من التزم أو قام بالإبلاغ عن أية مخالفات أو مشاهدات أمنية سواء على رقم الطوارئ الموحد 911 ، أو عبر رقم الواتس آب 0797911911 ، حيث تم التعامل مع كافة المعلومات التي وردت بسرية واتخاذ الاجراءات اللازمة حيالها .

وأهاب الناطق الإعلامي بالأخوة المواطنين الالتزام والتعبير الحضاري عن الفرح وعدم ارتكاب مثل تلك المخالفات، مؤكداً أن الخطة الأمنية التي تشارك بها كافة مديريات ووحدات الأمن العام مستمرة لضبط كافة المخالفات اضافة إلى منع التجمعات والاحتفالات واتخاذ الاجراءات القانونية والإدارية بحق كل من يقوم بارتكاب مثل تلك المخالفات.

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