وزارة الصحة تعلن اليوم الجمعة شفاء 7 حالات، وتسجيل 9 إصابات جديدة بالكورونا 3 منها محلية ليصبح العدد الكلي 1329

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 9 حالات جديدة بفيروس كورونا المستجدّ في المملكة اليوم الجمعة، منها 3 محليّة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1329.

وتوزعت الحالات الجديدة بحسب الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة على النحو الآتي: 3 حالات محليّة مخالطة لمصابين سابقين (2 من لواء الرمثا، و1 من محافظة إربد)، و4 حالات بين القادمين من الخارج، ممّن يقيمون في فنادق الحجر (2 من سوريا، و1 من السعوديّة، و1 من روسيا)، إضافة إلى حالتين لسائقي شاحنات أردنيين، قادمين عبر مركز حدود العمري.

وأشار الموجز إلى تسجيل 7 حالات شفاء في المنطقة المخصّصة لعزل المصابين في البحر الميّت، إضافة إلى إجراء 7407 فحوصات مخبرية، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء وحتى الآن 679751 فحصاً.

ونوه إلى أن يوم غد السبت يبدأ تفعيل أمر الدّفاع رقم (11) لسنة 2020، الذي يُلزِم أصحاب المنشآت والأفراد بضرورة الالتزام بأقصى درجات الحيطة والحذر، وفرض عقوبات على كلّ منشأة لا يلتزم العاملون فيها، أو مرتادوها بارتداء الكمّامات أو التي تهمل أساليب الوقاية.

كما يبدأ اعتباراً من يوم غد السبت تعديل ساعات حظر التجوّل الجزئي، لتصبح من الساعة الثانية عشرة منتصف الليل وحتّى السادسة صباحاً بالنسبة للمواطنين، ومن الساعة الحادية عشرة مساء وحتّى السادسة صباحاً بالنسبة للقطاعات التجاريّة.

ودعت وزارة الصحّة المواطنين إلى ضرورة الالتزام بمعايير السلامة والوقاية، وارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من 20 شخصاً، واستخدام تطبيقي “أمان” و”صحتك”.

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