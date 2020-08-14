خيانة حكام دولة الامارات بمصالحة اسرائيل تفتح الدروب امام خيانات مماثلة سوف تقترفها قريبا البحرين وعُمان والسودان
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شيخ عشائر “البوعاصي” لـ”سبوتنيك”: جاهزيتنا تامة لمساندة قبائل “العكيدات والبكارة” لطرد المحتل من سوريا

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