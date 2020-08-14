الهيئة المستقلة للانتخاب تنشر جداول الناخبين على موقعها الالكتروني

نشرت الهيئة المستقلة للانتخاب الجداول الأولية للناخبين على موقعها الإلكتروني وعبر خدمة الاستعلام (94455).

وستعمل الهيئة صباح اليوم الجمعة وفي مقار لجان الانتخاب، على عرض جداول الناخبين الأولية للانتخابات النيابية العامة للمجلس التاسع عشر، وذلك استناداً لأحكام الفقرة (و) من المادة (4) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (6) لسنة 2016 وتعديله.

وسيقوم رئيس لجنة الانتخاب بعرض الجداول الاولية لمدة سبعة أيام في مقر لجنة الانتخاب واماكن العرض التي حددتها الهيئة، حيث يحق لكل شخص أن يتقدم بطلب خطي خلال 14 يوما من اليوم التالي لتاريخ عرض الجداول الاولية للناخبين الى دائرة الاحوال المدنية والجوازات لادراج اسمه أو تصحيح الخطأ أو لمراعاة التغيير في مكان الإقامة، وتسجيل اسمه في الجداول الأولية الخاصة بالدائرة الانتخابية اذا كان من ابناء الدائرة الانتخابية المقيمين خارجها، وتسجيل اسمه في الجدول الأولي الخاص بأي دائرة انتخابية مخصص لها مقعد شركسي أو شيشاني أو مسيحي ضمن المحافظة ذاتها أو في أي محافظة أخرى في حالة عدم وجود مقعد له في المحافظة التي يقيم فيها وكذلك يحق له تغيير مركز الاقتراع والفرز المخصص له (اذا كان من الاشخاص ذوي الاعاقة أو غير القادرين على ممارسة حقهم في الاقتراع في تلك المراكز)، كما أنه يحق لكل شخص ورد اسمه في الجدول الأولي للناخبين الاعتراض على تسجيل غيره في دائرته الانتخابية خلال مدة سبعة أيام من اليوم التالي لتاريخ عرض الجداول، وتقدم الاعتراضات في هذه الحالة لدى لجنة الانتخاب في مقر عمل اللجنة، أو أي من المكاتب الفرعية التابعة للجنة، وذلك وفقا لأحكام الفقرة (ز) والفقرة (ط) من المادة (4) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (6) لسنة 2016 وتعديله.

يذكر أن الهيئة المستقلة للانتخاب أتاحت الاستعلام ايضا من خلال ادخال الرقم الوطني على موقعها الالكتروني أو الاتصال مجانا على الرقم ( 117100)، كما وأطلقت الهيئة خدمة الاستعلام من خلال الرسائل النصية القصيرة عبر ارسال الرقم الوطني على الرقم المجاني ( 94455).

وكان مجلس مفوضيّ الهيئة المستقلة للانتخاب قد حدد يوم الثلاثاء الموافق 10/ 11 /2020 موعداً للاقتراع للانتخابات النيابية العامة للمجلس التاسع عشر.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة