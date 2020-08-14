أجواء معتدلة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة بباقي المناطق

تكون الأجواء اليوم الجمعة صيفية عادية في المرتفعات الجبلية والسهول وحارة في باقي مناطق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات وتثير الغبار أحياناً في مناطق البادية.

وبحسب تقرير دائرة الارصاد الجوية، تبقى الأجواء خلال اليومين المقبلين، صيفية عادية في المرتفعات الجبلية والسهول وحارة في باقي مناطق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات وتثير الغبار أحياناً في مناطق البادية. وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 33 – 22 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 28 – 19، وفي مرتفعات الشراة 29 – 17، وفي مناطق البادية 36 – 23، وفي مناطق السهول 33 – 22، وفي الاغوار الشمالية 38 – 27، وفي الأغوار الجنوبية 41 – 30 وفي البحر الميت 40 – 29، وفي خليج العقبة 41 – 30 درجة.

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