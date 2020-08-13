حدث خطير.. مكتب التحقيقات الفيدرالي يفتح تحقيقا باطلاق نار على مروحية عسكرية امريكية وإصابة طيارها في ولاية فيرجينيا
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وزير التربية: اعلان نتائج التوجيهي بعد العاشرة صباح السبت المقبل

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