حدث خطير.. مكتب التحقيقات الفيدرالي يفتح تحقيقا باطلاق نار على مروحية عسكرية امريكية وإصابة طيارها في ولاية فيرجينيا
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جرينتش+2 11:51
بعدما تنبأ بانفجار مرفأ بيروت.. ميشال حايك يثير رعب اللبنانيين بتنبؤ حول حدث كبير الليلة بعد القادمة

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