القوات المسلحة تعيد 37 اردنيا من لبنان إلى ارض الوطن

أُجلت القوات المسلحة الأردنية/ الجيش العربي، اليوم الخميس، 37 مواطناً على متن طائرة نقل تابعة لسلاح الجو الملكي من لبنان إلى الأردن عبر مطار ماركا العسكري، وذلك ضمن الجهود التي تبذلها المملكة لتأمين عودة الأردنيين من بعض الدول، نظراً للقيود التي يفرضها انتشار فيروس كورونا المستجد على حركة الطيران بشكل عام.

وسيخضع جميع القادمين إلى أرض الوطن للحجر الصحي وفق البروتوكول المتبع في الأردن للعائدين من دول ينتشر فيها الوباء.

بدورهم ثمن القادمون الجهود التي تبذلها القوات المسلحة والدور الإنساني الذي تقوم به تجاه الأشقاء في لبنان نتيجة الحادثة المأساوية التي حدثت في مرفأ بيروت.