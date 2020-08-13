أجواء صيفية عادية في أغلب المناطق الاردنية اليوم وغدا

تكون الأجواء اليوم الخميس، صيفية عادية في أغلب مناطق المملكة وحارة في الأغوار والبحر الميت وتظهر بعض الغيوم المنخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار أحياناً في مناطق البادية.

وبحسب تقرير دائرة الارصاد الجوية، تكون يوم غد الجمعة الأجواء صيفية عادية في أغلب مناطق المملكة وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات وتثير الغبار أحياناً في مناطق البادية.

ويطرأ يوم السبت ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، وتكون الأجواء صيفية عادية في أغلب مناطق المملكة وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 32 – 21 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 28 – 17، وفي مرتفعات الشراة 27 – 16، وفي مناطق البادية 35 – 21، وفي مناطق السهول 31 – 20، وفي الاغوار الشمالية 38 – 27، وفي الأغوار الجنوبية 42 – 28 وفي البحر الميت 41 – 28، وفي خليج العقبة 40 – 29 درجة مئوية.

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