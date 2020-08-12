وفاة الفنان المصري سناء شافع عن عمر 77 عاما

توفي، اليوم الأربعاء، الفنان المصري، سناء شافع، عن عمر ناهز 77 سنة.

وأكد الفنان منير مكرم، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، لموقع “مصراوي”، أن شافع رحل عن عالمنا اليوم، بعد تدهور حالته الصحية خلال اليومين الماضيين داخل إحدى المستشفيات.

وولد الفنان سناء شافع في 25 يناير 1943، وهو ممثل ومخرج مسرحي، له عدد من الأعمال الهامة أبرزها “ساكن قصادي”، “أنا وإنت وبابا في المشمش”، “جمهورية زفتى”، “هارون الرشيد”، “ألف ليلة وليلة”، وغيرها.

يذكر أن شافع، كان قد نقل إلى غرفة العناية المركزة في أحد المستشفيات، مساء الجمعة الماضي، بعد تدهور مفاجئ في حالته الصحية.

وكان سناء شافع قد خرج من المستشفى في شهر يوليو/ تموز، بعد استقرار حالته الصحية جراء الإصابة بالتهاب رئوي، وقال في مداخلة هاتفية مع برنامج “التاسعة” على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، إنه أجرى عملية “بذل” لمياه متراكمة على الرئة في مستشفى الشبراويشي بمحافظة الجيزة المصرية.