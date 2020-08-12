مجلس امناء اليرموك يعفي الخصاونة ويقبل استقالة العجلوني

قرر مجلس امناء جامعة اليرموك اعفاء نائب رئيس الجامعة للشؤون الادارية د . انيس خصاونة من مهامه، وقبول استقالة نائب الرئيس للشؤون الاكاديمية د . احمد العجلوني بناء على طلبه.

جاء ذلك خلال جلسته التي ترأسها رئيسه الدكتور خالد العمري، اليوم الاربهاء، واستعرض خلالها تنسيبات رئيس الجامعة باعفاء الخصاونة، وقبول استقالةالعجلوني التي تقدم بها لظروف لم يفصح عنها.

وبحسب مصدر موثوق تحدث ليومية الرأي، فان تنسيب الرئيس بالاعفاء لم يتطرق الى اي مبررات باعتبار القرار بموجب القانون من صلاحيات رئيس الجامعة دون ذكر الاسباب .

وينتظر ان يتم تعيين نواب للرئيس الاسبوع القادم ضمن سلسلة تشكيلات اكاديمية وادارية موسعة .