ضبط 6 اعتداءات على خطوط مياه رئيسية في الموقر

ضبطت كوادر من وزارة المياه وشركة مياه الأردن “مياهنا” ومديرية الأمن العام، اليوم الأربعاء، 6 اعتداءات على خطوط مياه رئيسية في الموقر جنوب عمان.

وقالت الوزارة في بيان، إن الاعتداءات كانت بسحب 3 خطوط قطر 2 إنش، وخط 2.5 إنش، وخطين 1.5 إنش ممدودة الى مناطق بعيدة لتزويد مزارع، مشيرة الى انه تم فصل الخطوط واعداد الضبوطات لاستكمال التحقيق، وضبط المعتدين لإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة.

وثمنت الوزارة جهود وكوادر الأمن العام وقوات الدرك وقوات البادية الملكية واسناد المواطنين الذين يقومون بالإبلاغ عن مثل هذه الاعتداءات، مؤكدة أن القانون يعتبر الاعتداء على مصادر المياه جريمة يعاقب عليها بالحبس لمدد طويلة وغرامات مالية عالية.

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