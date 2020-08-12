حملة أمنية تضبط مطلوبين اعتدوا على المقالع والمحاجر بالبادية

ضبطت كوادر من مديريات شرطة البادية الجنوبية والشمالية والأمن الوقائي والبحث الجنائي، عددا من المقالع والمحاجر المخالفة وغير المرخصة العاملة في منطقتي البادية الجنوبية والشمالية الشرقية والمخالفة لقانون المقالع.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العامن في بيان اليوم الاربعاء، إنه تم خلال الحملة ضبط عدد من الأشخاص المطلوبين بقضايا مختلفة يعملون داخل هذه المقالع، اضافة الى ضبط مجموعة من الآليات المخالفة لقانون السير التي تشكل خطراً على حركة السير على الطرقات.

واضاف ان هذه الحملات التي تقوم بها شرطة البادية الملكية، تأتي ضمن دورها في المحافظة على البيئة من التلوث وحماية الممتلكات العامة ومنع الاعتداء على أملاك الدولة، كما تأتي تطبيقاً للقانون، بعد ورود شكاوى على هذه المقالع لمخالفتها حيث أصبحت مصدراً لتلويث البيئة ووكراً لأصحاب القضايا والأسبقيات. كما تم ضبط عدد من الآليات الثقيلة والمعدات الأخرى المخالفة في هذه المواقع حيث جرى التحفظ عليها وتوديع الأشخاص المضبوطين للمراكز الأمنية المختصة لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم، وفقا للناطق الاعلامي.

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