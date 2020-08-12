الغاء زيارة اكار.. الرئاسة العراقيّة تندد بالقصف التركي لأربيل الذي اودى بحياة 3 عسكريين، وتعتبره انتهاكا خطيرا للسيادة
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جرينتش+2 12:35
القرار السّياسيّ الوطنيّ المستقلّ.. والنّزاع المجتمعيّ العالميّ المعاصر حوله

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