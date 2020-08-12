أجواء صيفية معتدلة اليوم، وارتفاع حراري طفيف غدا وبعده

يطرأ اليوم الأربعاء، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء صيفية عادية في أغلب مناطق المملكة وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وبحسب تقرير دائرة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غد الخميس، ارتفاع قليل آخر على درجات الحرارة، مع بقاء الأجواء صيفية عادية في أغلب مناطق المملكة، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتوالي درجات الحرارة ارتفاعها يوم الجمعة، وتكون الأجواء حارة نسبياً في أغلب المناطق وحارة جداً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 31 – 20 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 27 – 17، وفي مرتفعات الشراة 27 – 16، وفي مناطق البادية 34 – 20، وفي مناطق السهول 31 – 19، وفي الاغوار الشمالية 38 – 25، وفي الأغوار الجنوبية 41 – 28 وفي البحر الميت 41 – 28، وفي خليج العقبة 41 – 28 درجة مئوية.

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