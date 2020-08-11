الغاء زيارة اكار.. الرئاسة العراقيّة تندد بالقصف التركي لأربيل الذي اودى بحياة 3 عسكريين، وتعتبره انتهاكا خطيرا للسيادة
أهم العناوين
جرينتش+2 12:34
نستفسر عن اللقاح الروسي.. جابر يعلن اليوم الثلاثاء تسجيل 15 إصابة بالكورونا 13 منها محلية ليصبح العدد الكلي 1283

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني