تعديل ساعات حظر التجول للمواطنين والعاملين بالمنشآت الاقتصادية

أعلن وزير الصناعة والتجارة والتموين طارق الحموري،اليوم الثلاثاء، عن تعديل ساعات العمل لجميع الأنشطة الاقتصادية؛ لتصبح عند الساعة الحادية عشرة ليلا، فيما تكون ساعات تطبيق حظر التجول للمواطنين بعد الساعة الثانية عشرة ليلا ، اعتبارا من يوم السبت المقبل 15 آب.

وقال الحموري في إيجاز صحفي الثلاثاء ، إن القرار جاء استنادا إلى توصية لجنة استدامة سلاسل العمل والإنتاج والتوريد، واستجابة لطلب غرفة تجارة الأردن، وبالتنسيق مع القطاع الخاص.

وأضاف أنه ستتم مراجعة أي قرار، أو إجراء حكومي بما يخدم المصلحة العامة، وبعد أن يمر بكافة المراحل، ودراسته من قبل كافة الجهات المختصة.