بعد تطعيم احدى بناته بهذا اللقاح.. بوتين يعلن عن تسجيل أول لقاح ضد فيروس كورونا في العالم/ فيديو

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل أول لقاح ضد فيروس كورونا في العالم.

وقال الرئيس الروسي أثناء اجتماع مع أعضاء الحكومة، عبر تقنية “فيديو كونفرنس”: “بلغني أنه تم تسجيل لقاح ضد فيروس كورونا هذا الصباح لأول مرة في العالم”.

وأضاف بوتين أثناء طلبه من وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، تقديم تفاصيل حول اللقاح: “أعلم أنه (اللقاح) يعمل بشكل فعال للغاية، ويشكل مناعة مستقرة، وأكرر أنه اجتاز جميع الاختبارات اللازمة”.

وقال الرئيس الروسي، إن إحدى بناته قد تم تطعيمها باللقاح الجديد ضد فيروس كورونا.

وتابع خلال اجتماع مع أعضاء الحكومة: “آمل أن نتمكن من بدء الإنتاج الضخم لهذا الدواء في المستقبل القريب”، مشددا على أن التطعيم يجب أن يكون “طوعيا” حتى يتمكن كل من يرغب في ذلك من الاستفادة من إنجازات العلماء الروس.

وأضاف بوتين: “أعلم أن العمل على لقاحات من هذا النوع في روسيا مستمر في مؤسسات أخرى، أتمنى النجاح لجميع المتخصصين. يجب أن نكون ممتنين لأولئك الذين اتخذوا هذه الخطوة الأولى، وهي مهمة جدا لبلدنا، وللعالم بأسره”.

ومن جانبها، قالت منظمة الصحة العالمية إن المنظمة والسلطات الصحية الروسية تناقشان عملية الاعتماد والتأهيل المسبق من قبل المنظمة للقاح الروسي المكتشف حديثا ضد فيروس كورونا ( COVID-19 ).

وقال المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية، طارق جسارفيتش، في جنيف، اليوم الثلاثاء: “نحن على اتصال وثيق بالسلطات الصحية الروسية، والمناقشات جارية فيما يتعلق بالتأهيل المسبق للمنظمة بخصوص اللقاح، ولكن مرة أخرى يشمل التأهيل المسبق لأي لقاح مراجعة وتقييما صارمين لجميع بيانات السلامة والفعالية المطلوبة”.

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