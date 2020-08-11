القوات المسلحة تحبط محاولة تسلل وتهريب مخدرات من سوريا

أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية بالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات، صباح اليوم الثلاثاء، على إحدى واجهاتها محاولة تسلل مجموعة من الأشخاص وتهريب كمية من المخدرات من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية.

وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، أنه تم تطبيق قواعد الاشتباك ما أدى إلى إصابة أحدهم وتراجع باقي الأشخاص إلى داخل العمق السوري.

وكشف المصدر أنه وبعد تفتيش المنطقة تم ضبط 143 كف حشيش، والفي حبة كبتاجون، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة، مؤكدا أن القوات المسلحة ستتعامل بكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب من أجل حماية المواطن والمحافظة على أمن حدود المملكة.

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