البدء بتحويل مخصصات دعم الخبز للأسر المستحقة صباح اليوم

بدأ صندوق المعونة الوطنيةن صباح اليوم الثلاثاء، بتحويل الدعم النقدي لبرنامج دعم الخبز لأسر منتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، للدوائر المختصة في هذه الجهات ليتم صرفها مع رواتب الشهر الحالي.

وقال مدير عام الصندوق عمر المشاقبة لوكالة (بترا) ان الصندوق أيضًا حول الدعم النقدي لأسر المتقاعدين العسكريين والمدنيين ومتقاعدي الضمان الاجتماعي، المستحقين للدعم، والذين سبق وتقدموا بطلبات الحصول على الدعم، وانطبقت عليهم شروط الاستحقاق، بموجب كشوفات إلى مديرية التقاعد المدني والعسكري ومؤسسة الضمان الاجتماعي، ليتم صرفها مع الرواتب التقاعدية للشهر الحالي.

وكشف المشاقبة ان عدد الأسر الذين تم تحويل الدعم لهم اليوم يزيد عن 400 ألف أسرة.

وأشار إلى ان الصندوق سيقوم بتحويل الدعم النقدي للأسر المستحقة من موظفي القطاع العام وأسر القطاع الخاص والذين تقدموا بطلبات للحصول على الدعم واستوفوا شروط استحقاق الدعم، وهم مطالبون بتزويد الصندوق إلكترونيًا برقم الأيبان للحساب البنكي أو رقم المحفظة الإلكترونية، ليصار إلى تحويل الدعم لهم، حيث سيتم تحويل الدعم لهذه الفئة بشكلٍ أسبوعي، وحسب جاهزية الأسر بتزويد الصندوق إلكترونيًا بأرقام الحسابات البنكية والمحافظ الإلكترونية.

وبين ان دعم الخبز سيصرف للمستفيدين من برنامج المعونة الشهرية المتكررة مع معوناتهم الشهرية نهاية الشهر الحالي، مؤكدًا ان باب التظلمات مفتوح أمام جميع الأسر غير المستحقة لدعم الخبر حتى نهاية شهر تشرين الأول المقبل.

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