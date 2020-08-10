بعد تواصل المظاهرات الاحتجاجية بالشارع الاسرائيلي.. تراجع حاد في شعبية نتنياهو وحزب الليكود واليمين عموماً

أظهر أحدث استطلاع للرأي العام الإسرائيلي تراجعًا جديدًا في شعبية حزب الليكود الذي يتزعمه رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو.

وبيّن الاستطلاع الذي نشرت صحيفة “معاريف” العبرية نتائجه أن حزب الليكود سيحصل على 29 مقعدًا حال أجريت الانتخابات اليوم، مقارنة مع 36 مقعدًا حصل عليها في الانتخابات الأخيرة.

في حين حصل تحالف حزبي “تيلم – ييش عتيد” بقيادة يائير لبيد على 19 مقعدًا، وتحالف اليمين “يمينا” بزعامة نفتالي بينيت على 14 مقعدًا، كما حصلت القائمة العربية على عدد مماثل من المقاعد.

أما تحالف “أبيض -أزرق” بزعامة وزير الجيش بيني غانتس فتراجع بحصوله على 13 مقعدًا، وحصلت أحزاب المتدينين على 17 مقعدًا، وحزب “يسرائيل بيتينو” بزعامة أفيغدور ليبرمان على 7، كما حصل حزب ميرتس اليساري على 8 مقاعد.

كما بينت نتائج الاستطلاع تراجع كتل اليمين إلى 59 مقعدًا مجتمعة دون احتساب حزب ليبرمان.