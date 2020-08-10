“العمل الإسلامي” يطالب بالتحقيق في تعرض بعض المعلمات للاعتداء

اصدر القطاع النسائي في حزب جبهة العمل الإسلامي بيانا استهجن فبه ما تعرضت له المرأة المعلمة من تهديدات ومحاولات اعتداء وتعامل بعنف وتوقيف، خلال مشاركتها في الفعاليات السلمية التي انطلقت في عدد من محافظات الممكلة، للتعبير عن موقف المعلمين والمعلمات من الإجراءات المتخذة ضد نقابة المعلمين.

ورأى القطاع النسائي، في بيانه، أن ما شهدته بعض تلك الفعاليات من حوادث اعتداء واحتجاز لحرية معلمات وملاحقة عدد منهن وتعرضهن للتهديد، وإحالة عدد منهن إلى التقاعد، يمثل خروجاً على عادات المجتمع الأردني وقيمه، لما تمثله المراة من مكانة لدى المجتمع فهي الأم والمربية والأخت التي مكانها التكريم وليس التعرض للملاحقة والاعتقال والتهديد على خلفية تعبيرها عن رأيها الذي كفله القانون والدستور.

وطالب القطاع النسائي الجهات المختصة بالتحقيق فيما تعرضت له عدد من المعلمات من محاولات اعتداء أو حالات احتجاز، ومحاسبة المتورطين في هذه الممارسات التي تتناقض مع ما تروج له الجهات الرسمية من حرصها على تمكين المراة، وتفعيل دورها في المؤسسات المجتمعية والنقابية والحزبية ومختلف مجالات الحياة العامة.