الرزاز ينعى الوزير عبدالسلام العبادي

نعى رئيس الوزراء، الدكتور عمر الرزاز، وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية الاسبق الدكتور عبدالسلام العبادي، الذي انتقل الى رحمة الله تعالى اليوم الاثنين.

واستذكر رئيس الوزراء الجهود الكبيرة التي بذلها المرحوم الدكتور العبادي خدمة لوطنه وامته في جميع المواقع التي شغلها، متقدما بأصدق مشاعر التعزية والمواساة لذويه واسرته .

وكان المرحوم العبادي المولود في عمان عام 1943 ويحمل شهادة الدكتوراه في الفقه المقارن من جامعة الازهر، قد شغل منصب وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية في اكثر من حكومة.

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