اعادة 73 محجوراً حاولوا الهرب.. جابر يعلن اليوم الاثنين تسجيل 16 إصابة بالكورونا 14 منها محلية ليصبح العدد الكلي 1268

اعلن وزير الصحة، الدكتور سعد جابر إنّ المملكة سجلت 16 حالة إصابة بفيروس كورونا ليصبح العدد الكلي التراكمي للإصابات منذ بدء الجائحة، والتي دخلت المستشفيات؛ 1268 حالة.

وبيّن جابر، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الدولة لشؤون الإعلام في رئاسة الوزراء، مساء الإثنين، أنّ الإصابات توزعت على 14 حالة محلية و2 خارجية من فنادق الحجر الصحي (1 اوكرانيا، 1 الكويت).

فيما أعلن جابر عدم تسجيل أية حالات شفاء ليوم الاثنين.

وعن تفاصيل الإصابات، قال جابر إن 6 إصابات من الحالات المحلية، هي من محافظة إربد، منهم 5 مصابين يعملون في الجمارك، وحالة لأحد المخالطين.

وأشار جابر إلى اكتشاف حالة محليّة لمصاب يسكن في معان ويعمل بمعبر جمركي، بالإضافة إلى حالة في جرش يعمل كذلك في معبر حدودي.

وأضاف وزير الصحة، أنّ 4 حالات سجّلت في العاصمة، وهم مخالطون لأحد المصابين في محافظة إربد (أحفاد لأحد المصابين)، وحالتان محليتان على مركز حدود جابر تعمل الفرق الطبية على استقصاء مصدر عدواها.

وأعلن جابر القاء القبض على 73 محجوراً حاولوا الهرب من مراكز الحجر، وكذلك تم القاء القبض على أشخاص يضعون الكحول في أنوقهم، بهدف التحايل على فحص كورونا، ليكون سلبياً.