اجواء صيفية اقل من معدلاتها المعتادة في اغلب المناطق اليوم

تكون درجات الحرارة، اليوم الاثنين، اقل من معدلها العام بقليل لمثل هذا الوقت من السنة، وتكون الأجواء صيفية معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول وحارة نسبياً الى حارة في باقي مناطق المملكة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة خاصة في شمال ووسط المملكة، وفي ساعات الصباح الباكر هناك احتمال ضعيف لسقوط زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في اقصى شمال المملكة.

وبحسب تقرير دائرة الارصاد الجوية، تبقى الأجواء يوم غد الثلاثاء، صيفية معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول وحارة نسبياً الى حارة في باقي مناطق المملكة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

ويطرأ يوم الاربعاء ارتفاع طفيف على درجات الحرارة وتكون الأجواء صيفية عادية في المرتفعات الجبلية والسهول وحارة نسبياً الى حارة في باقي مناطق المملكة مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 30 – 19 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 25 – 15، وفي مرتفعات الشراة 26 – 14، وفي مناطق البادية 33 – 19، وفي مناطق السهول 29 – 18، وفي الاغوار الشمالية 36 – 24، وفي الأغوار الجنوبية 41 – 27 وفي البحر الميت 40 – 27، وفي خليج العقبة 41 – 26 درجة مئوية.

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