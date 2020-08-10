آخرها استقالة وزيرة العدل.. استقالات بالجملة من الحكومة اللبنانية

أعلنت وزيرة العدل اللبنانية، ماري كلود نجم، اليوم الاثنين، استقالتها من حكومة حسان دياب.

وقالت الوزيرة في كتاب استقالتها، بحسب قناة “الجديد” اللبنانية: “كارثة مرفأ بيروت جاءت لتؤكد أن لبنان دخل مرحلة العناية الفائقة”.

وأضافت: “تمنيت على رئيس الحكومة وزملائي الوزراء التقدم باستقالة الحكومة بشكل جماعي انحناء لدماء الشهداء”.

وتابعت: أن “الأزمة العميقة والظروف الاستثنائية التي يمر بها الوطن تفرض الاحتكام إلى إرادة الشعب”.

وتأتي الاستقالة ضمن سلسلة استقالات شملت وزراء وبرلمانيين على خلفية الانفجار الذي ضرب مرفأ بيروت الأسبوع الماضي وخلف خسائر بشرية ومادية هائلة.

وفي السياق قدمت أمس الأحد، وزيرة الاعلام منال عبد الصمد ووزير البيئة دميانوس قطار، استقالتهم من الحكومة.

وأسفر انفجار 2750 طنا من “نترات الأمونيوم” في مرفأ بيروت يوم الثلاثاء الماضي، عن سقوط 158 قتيلا ونحو 6000 جريح وعشرات المفقودين وشرد أكثر من 300 ألف شخص، وخلف الانفجار أضراراَ جسيمة ودمار وخراب في مدينة بيروت.

إثر ذلك، توافد آلاف المتظاهرين الى الساحة واندلعت مواجهات عنيفة بين المحتجين وعناصر مكافحة الشغب، قام خلالها المحتجون بإلقاء الحجارة على القوى الأمنية التي بادلتهم بإلقاء القنابل المسيلة للدموع.

كما عمد محتجون إلى اقتحام عدد من المباني في وسط بيروت وأضرموا النيران فيها، وفي المقابل، اقتحمت مجموعة من العسكريين المتقاعدين وزارات الخارجية والبيئة والاقتصاد، وتواصلت التوترات الأمنية مع اقتحام متظاهرين لجمعية المصارف الواقعة في وسط بيروت.