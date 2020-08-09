وزارة الصحة تعلن اليوم الاحد شفاء 9 حالات، وتسجيل 6 إصابات جديدة بالكورونا 5 منها محلية ليصبح العدد الكلي بالاردن 1252

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجدّ في المملكة اليوم الأحد، 5 منها محليّة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1252 إصابة.

وقد توزعت الحالات الجديدة، بحسب الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة، على النحو الآتي: 3 حالات مخالطة لمصابين في محافظة إربد، وحالتان مخالطتان لأحد المصابين في محافظة المفرق، إضافة إلى حالة بين القادمين من الجزئر ممّن يقيمون في فنادق الحجر.

وأشار الموجز إلى تسجيل 9 حالات شفاء في المنطقة المخصّصة لعزل المصابين في البحر الميّت، إضافة إلى إجراء 5925 فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء وحتى الآن 646473 فحصاً.

ولفت إلى الإعلان عن موعد تفعيل أمر الدّفاع رقم 11 لسنة 2020 خلال الأسبوع الحالي، ولاسيما مع تسجيل إصابات محلية، والذي يُلزِم أصحاب المنشآت والأفراد الالتزام بأقصى درجات الحيطة والحذر، وفرض عقوبات على كلّ منشأة لا يلتزم العاملون فيها، أو مرتادوها بارتداء الكمّامات أو التي تهمل أساليب الوقاية باتّباع ممارسات من شأنها تعريض صحّة المواطنين وسلامتهم للخطر.

ودعت الوزارة المواطنين إلى الالتزام بمعايير السلامة والوقاية، وارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من 20 شخصاً، واستخدام تطبيقي “أمان” و”صحتك”.

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