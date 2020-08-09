وزارة التعليم العالي تحذر من الترويج للدراسة في جامعات وهمية

حذرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، من قيام بعض الأشخاص بالترويج من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، للدراسة في جامعات وهمية وأخرى غير معترف بها من قبل الوزارة.

ودعت الوزارة في بيان صحفي، اليوم الاحد، جميع الطلبة الى عدم الانجرار وراء مثل هذه الإعلانات، مؤكدة أن الجامعات غير الأردنية والمعترف بها من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، هي فقط المدرجة على نافذة مديرية الاعتراف ومعادلة الشهادات على الرابط http://rce.mohe.gov.jo/RecognizedUniversities .

كما حذرت الوزارة الطلبة من التعامل مع أي مكتب أو جهة أو أشخاص غير مرخصين من قبلها علما بأن مكاتب الخدمات الجامعية المرخصة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي هي فقط المدرجة على الرابط :http://mohe.gov.jo/ar/Pages/ServicesOffices.aspx .

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