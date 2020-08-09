مقتل جندي تركي ومسلحين كرديين في اشتباك شمالي العراق

أعلنت وزارة الدفاع التركية، امس السبت، مقتل مجند تركي واثنين من عناصر “حزب العمال الكردستاني” خلال عملية “مخلب النسر” التي أطلقها الجيش التركي 15 يونيو/حزيران الماضي، شمالي العراق.

وقالت الدفاع التركية، في بيان لها: “استشهد اليوم مجند تركي خلال اشتباكات مع عناصر حزب العمال الكردستاني في المنطقة التي تستمر فيها عملية مخلب النسر”.

وأضافت: “كما أصيب جنديين اثنين في الاشتباكات مع عناصر حزب العمال الكردستاني شمالي العراق”.

وتابعت: “تم تحييد عنصرين اثنين من حزب العمال الكردستاني في ضربات جوية على منطقة الزاب شمالي العراق”.

وينفذ الجيش التركي منذ سنوات عمليات عسكرية ضد المسلحين الأكراد بذريعة الرد على هجمات داخل الأراضي التركية نفذها أو خطط لها عناصر “حزب العمال الكردستاني”.

وبنت تركيا 37 قاعدة عسكرية، شمالي العراق، منذ انطلاق عملية “مخلب النسر” وحتى الآن.

وكانت بغداد قد اعترضت على العملية العسكرية التركية، شمالي العراق، واستدعت سفير تركيا وطالبته بسحب بلاده لقواتها من الأراضي العراقية.