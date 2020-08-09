محكمة صلح عمان تقرر منع النشر بقضية نقابة المعلمين



عمان 9 آب (بترا) – قررت محكمة صلح جزاء عمان حظر نشر أي اخبار او منشورات او التعليق على مجريات المحاكمة في الدعوى القضائية المتعلقة بنقابة المعلمين، بمختلف وسائل الإعلام والمطبوعات ومنصات التواصل الاجتماعي.

وبحسب كتاب صادر عن القاضي محمد الطراونة، فإن القرار جاء عملا بأحكام المادة 255 من قانون العقوبات والمادة 39/ب من قانون المطبوعات والنشر.

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